VIDEO | PSG võitis hooaja esimese trofee

Pariisi Saint-Germain krooniti eile Prantsusmaa jalgpalli liigakarika võitjaks, kui Monaco seljatati Bordeaux's toimunud finaalis tulemusega 3:0.

PSG läks 8. minutil juhtima Edinson Cavani penaltist. 21. minutil suurendas eduseisu Angel Di Maria ning 85. minutil vormistas lõppskoori taas Cavani.

PSG-le on see viies järjestikune liigakarika võit, kokku on nad selle trofee pea kohale tõstnud kaheksal korral.

Paaril korral võeti appi ka videokorduste tehnoloogia, tänu millele teenis Cavani penalti ning mis röövis Monacolt auvärava.

Pärast mängu teatas PSG peatreener Unai Emery fännidele rõõmusõnumi: Neymarit olla klubisse tagasi oodata juba aprillis, sest lootsi sõnul läheb tal paranemiseks veel "kaks kuni kolm nädalat".

Vaata tipphetki!