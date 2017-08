VIDEO | PSG ja Neymar jätkavad Prantsusmaal täiseduga

Paris Saint-Germain teenis Prantsusmaa jalgpalliliigas neljanda järjestikuse võidu, kui alistas Saint-Etienne`i 3:0.

Kaks väravat lõi Edinson Cavani, ühe lisas Thiago Motta. Maailma kalleim jalgpallur, 222 miljoni euro eest Barcelonast PSG-sse kolinud Neymar jäi esmakordselt kuivale, kuid oli osaline nii Cavani teenitud penaltis kui Motta väravas (sellele eelnes Neymari karistuslöök).

Brasiillane oli kahe eelmise mänguga löönud kokku kolm väravat. PSG-l on nüüd liidrina 12 punkti, kuid Pariisi klubi ja Saint-Etienne on ka ainsad, kes on pidanud neli mängu.