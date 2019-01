VIDEO | Poola noor ründeäss debüteeris AC Milani eest kahe väravaga

Milan võitiski veerandfinaalkohtumise lõpuks 2:0, algrivistuses alustanud poolakas lõi väravad 11. ja 27. minutil.

"Ootasingi sellist õhtut. Ütlesin, et olen selleks valmis ja lõin kaks väravat, aga see on alles algus," sõnas Piatek mängu järel klubi pressiteenistusele.

Genoa ridades suutis veel eelmisel aastal koos Sergei Zenjoviga Krakowi Cracovias mänginud Piatek lüüa poole hooajaga 21 mänguga 19 väravat.