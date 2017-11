VIDEO | Neymar puhkes kuulujuttude tõttu Brasiilia koondise pressikonverentsil nutma

Brasiilia jalgpallikoondis alistas maavõistlusmängus 3:1 Jaapani ning kohtumise järel tuli koos peatreener Tite'ga meediale kommentaare jagama ka tiimi suurim staar Neymar. Viimane puhkes pressikonverentsi ajal aga nutma ning lahkus saalist.

Kohtumises Jaapani vastu avas skoori just Neymar, kes oli 10. minutil täpne penaltipunktilt. 17. minutil suurendas brasiillaste eduseisu Marcelo ning 36. minutil oli täpne Gabriel Jesus. Jaapanlaste auvärava lõi 63. minutil Tomoaki Makino.

Prantsusmaa ajaleht L'Equipe kirjutas hiljuti, et Neymari ning tema koduklubi PSG peatreeneri Unai Emery suhted on sassis on brasiillane ei ole eluga Pariisis rahul. Nüüdsel pressikonverentsil asus Tite aga Neymari kaitsma. Ka Neymar teatas, et sellised väited ei vasta tõele.

Varasemalt on meedias kirjutatud, et ka Neymari ning Tite omavahelised suhted on keerulised. Tite sõnul ei vasta ka need tõele. “Olen sellistest juttudest väsinud. Kui tal ka on kellegagi probleeme, siis ta on piisavalt viisakas, et need asjad riietusruumis selgeks rääkida,“ sõnas Tite.

Neymar oli Tite sõnadest liigutatud ning pärast peatreenerilt saadud patsutust lahkus ründestaar pisarsilmi pressikonverentsilt.

“Tunnen end Pariisis hästi. Olen õnnelik. Olen motiveeritud, et anda väljakul endast kõik. Mind vaevavad mitmed spekulatsioonid. Tahan öelda, et mul ei ole ühtegi probleemi Edinson Cavani ja (PSG) peatreeneriga.“