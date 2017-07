VIDEO | Neymar läks treeningul tiimikaaslasega kaklema ning jalutas platsilt minema

Nimelt sattus 25-aastane brasiillane teadmata põhjustel kähmlusesse meeskonna ühe värskema täienduse, Portugali koondise paremkaitsja Nelson Semedoga. Väikese rüseluse järel otsustas Neymar, et talle aitab: ründeäss heitis oma vesti seljast ning jalutas lihtsalt väljakult minema.

Neymar getting bullied out of Barcelona 😱 pic.twitter.com/QiMd2rUGge