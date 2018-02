VIDEO | Neymar lahkus võidumängus väljakult pisarais kanderaamil

Brasiilasel olid isegi pisarad silmas, kui ta oma pahkluust kinni hoidis ja arste ootas. Nimelt on PSG'l ees tähtis Meistrie liiga kohtumine Madridi Realiga ja kindlasti tahaksid fännid teda mängimas näha.

Kuid pärast kohtumist rahustas meeskonna peatreener Unai Emery toetajaid, et mängija võib vabalt juba terve Realiga kohtumiseks olla. "Kui ma peaksin praegu oma meeskonda valima, siis Neymar oleks kindlast seal. Esimese uurimise järel tundub nagu tegemist oleks lihtsalt nikastusega," ütles ta.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG