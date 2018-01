VIDEO | Müncheni Bayern naasis talvepausilt võiduga, James Rodriguez keerutas karistuslöögist iluvärava

Saksamaa jalgpallimeistrivõistlused said lühikese talvepausi järel hoo sisse, kui tabeliliider Müncheni Bayern alistas võõrsil 3:1 Leverkuseni Bayeri.

Bayern asus 32. minutil Javi Martineze tabamusest juhtima ning 59. minutil suurendas nende eduseisu Franck Ribery.

70. minutil lõi Kevin Volland Bayeri poolt ühe värava tagasi, kuid esimesel üleminutil vormistas täpselt ristnurka keerutatud karistuslöögist lõppseisu James Rodriguez.

Turniiritabelis on Bayern 44 punktiga kindel liider. Ühe kohtumise vähem pidanud Schalke on 30 silmaga teine ning samuti võrreldes Bayerniga ühe mängu vähem pidanud Dortmundi Borussia 28ga kolmas. Leverkuseni Bayer on neljandana kogunud ka 28 silma.