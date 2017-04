VIDEO: Morata kolm ja Messi kaks väravat tõid Hispaania gigantidele järjekordsed võidud

Hispaania jalgpalli kõrgliiga 30. voorus alistas Madridi Real võõrsil 4:2 Leganesi ja Barcelona kodus 3:0 Sevilla.

Real läks Leganesi vastu kohtumist 23. minutiks juba 3:0 juhtima, ent poolajaks tulid võõrustajad Gabrieli ja Luciano Nevesi väravatest ühe värava kaugusele. Teise poolaja alguses kindlustas Real neljanda tabamusega 4:2 võidu. Zinedine Zidane'i hoolealuste esimese värava lõi James Rodriguez ning kolm järgmist Alvaro Morata.

Barcelona ja Sevilla mäng otsustati ära esimese 33 minutiga, kui Luis Suarez lõi ühe ja Lionel Messi kaks väravat. 3:0 tulemusega mäng lõppeski.

Kaheksa vooru enne meistrivõistluste lõppu on Reali (71 p) edu Barcelona (69 p) ees kaks punkti, kuid Madridi klubil on ka üks mäng veel varuks. Madridi Atletico asub 61 punktiga kolmandal ja Sevilla 58 punktiga neljandal positsioonil.

