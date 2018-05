VIDEO | Magnus Pehrsson kaotas endise tööandja vastu karikafinaali, fännid korraldasid põrgumöllu

Endine Eesti jalgpallikoondise peatreener Magnus Pehrsson osales eile oma praeguse tööandja Malmö FF-iga Rootsi karikafinaalil, kus kohtuti tema kunagise koduklubi Djurgardeniga.

Mäng lõppes 3:0 Djurgardeni kasuks, kuid sealses meedias on suuremat kajastust saanud hoopis fännide tegemised. Kaos vallandus kohtumise viimastel minutitel, kui Malmö maskides ultrafännid läitsid signaalraketid ja viskasid need väljakule, nii et kohtunik pidi mängu 15 minutiks peatama.

Kohtumise lõppedes oli turvatöötajatel tükk tegemist, et väljakule tormanud Djurgardeni fänne Malmö ultratest eemale hoida. Täielikult see neil ei õnnestunudki, signaalrakette loopisid ka fännid teineteise suunas.

Pehrsson töötas Djurgardeni peatreenerina aastatel 2011-2013. Mängikarjääri ajal veetis ta seal oma viimased neli aastat (1999-2003). Malmöt juhendab rootslane 2017. aastast.