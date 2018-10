VIDEO | Madridi Realis käärib ka mängijate vahel? Avaldati video, kus kapten Ramos noormängijat ründab

Raul Ojassaar reporter RUS 6

Madridi Real on viimase kuu aja jooksul pidanud viis mängu, millest neli on kaotatud ning üks viigistatud. Viie kohtumise peale on löödud vaid üksainus värav, mis tähistab tulemuste mõistes väidetavalt klubi ajaloo halvimat 30-päevast perioodi.