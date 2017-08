VIDEO | Madridi Reali kapten oli lähedal Manchester Unitediga liitumisele

Enne UEFA superkarikamatši peetud pressikonverentsil tänas Ramos United'it pakkumise eest, kuid lisas, et ta on õnnelik oma otsuse üle jääda Madriidi.

"Me lahendasime kõik ebakõlad ära siis kui pakkumine tuli ja ma olen väga õnnelik, et ma otsustasin allkirjastada uue leping Realiga," ütles meeskonna kapten.

Iga United'i fänni enda otsustada on, kas nad oleks tahtnud näha Ramost keskkaitses või nad on rahul sellega, et viimastel hooaegadel on esimeseks valikuks olnud Chris Smalling.

