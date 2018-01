VIDEO | Madridi Real teenis kodupubliku silme all häbistava kaotuse

Hispaania liigas ollakse alles neljandad, liidrist FC Barcelonast maas juba 19 punkti.

Karikasarjas läksid asjad hapuks veerandfinaalis, kus kahe mängu summas jäädi alla kõrgliiga tagumise poole meeskonnale Leganes´le. Kui võõrsil peetud avamängu Real 1:0 võitis, siis koduväljakul saadi 1:2 sugeda ja tänu võõrsil löödud enamväravale pääses jätkama Leganes.

1 - Leganes are the first team in Copa del Rey history to knock out Real Madrid at Santiago Bernabeu after losing at home in the first leg. Correction. pic.twitter.com/tO51r3r4HK