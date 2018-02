VIDEO | Luis Suarez proovis kohtumises kõike, et lõpuks kollane kaart saada

Et ühemänguline karistus saaks kantud kohtumises Las Palmase vastu, oli vaja aga teenida kollane kaart, mis Suarezel üldse ei õnnestunud. Selle nimel haaras ta vastasmeeskonna mängijaid lausa põlvedest ja tegi ka väga kummalisi audi sisseviskeid. Viimases hädas üritas ta ka maadelda, kuid kohtunik ei andnud talle ühtegi kollast kaarti.

Vaata videost järgi!

CLIP: Suarez trying his best to get a yellow card, in order to get suspended & to avoid missing the Atleti game.



Even begged the ref to give him a yellow at the end 😂😂 pic.twitter.com/uOGwMXmaCH