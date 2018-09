VIDEO | Loris Kariuse karjäär Türgis algas prohmakaga

Besiktas oli matši Bursaspori vastu 1:0 juhtimas, kuid kohtumise lõpuosas tuli Karius ebaõnnestunult väravast välja ning lasi vastastel viigistada.

Bursaspor jõudis viigini 86. minutil, kui Kariuse eksimuse kasutas ära Diafra Sakho. Eelnevalt oli sakslane saanud juba aja viitmise eest kollase kaardi.

Päris ebaõnnestunud Kariuse debüüt siiski ei olnud, kuna avapoolajal suutis ta suurepärase tõrjega nurjata vastaste üks-üks olukorra.

Karius should just become a model or something tbh pic.twitter.com/hvb87dhwRf