VIDEO | Kylian Mbappe värav kindlustas PSG ülemvõimu Prantsusmaal

PSG-le tõi võidu Kylian Mbappe värav 68. minutil. 20-aastase prantslase jaoks oli see tänavuse hooaja 12. tabamus.

PSG on esimesest 17 kohtumisest võitnud 15 ja viigistanud kaks. Edu teisel kohal asuva Lille'i ees on juba 13 punkti, kusjuures Lille on pidanud kaks kohtumist rohkem. Lille kaotas kodus 1:2 Toulouse'ile.

Väljalangemistsoonis rabeleva Monaco mured süvenesid, kui kodus kaotati 0:2 tabeli viimasele Guingampile.

Kylian Mbappe värav:

