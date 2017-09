VIDEO | Kylian Mbappe debüteeris PSG-s väravaga

Monacost PSG-sse laenatud Mbappe lõi uues koduklubis esimese värava teise poolaja alguses. Lisaks noorele prantslasele tegid PSG eest skoori Edinson Cavani (2 väravat), Neymar ja Lucas Moura.

Avapoolajal 1:1 viigi välja võidelnud Metz jäi 56. minutil Benoit Assou-Ekotto eemaldamise järel vähemusse ja lasi endale seejärel lüüa neli väravat.

Viienda järjestikuse võidu saanud PSG juhib nüüd Prantsuse liigat 15 punktiga. Samuti täiseduga jätkav tiitlikaitsja Monaco (12p) peab viienda vooru kohtumise laupäeval võõrsil Nice`i vastu.

#Mbappe is off the mark for #PSG. Brilliant goal didn't take him long! pic.twitter.com/cTlxPi8XiC

— Transfer Man (@_transferman) September 8, 2017