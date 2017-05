VIDEO: Kreeka vutiliigas viidi fännide rünnaku ohvriks langenud treener haiglasse

Kreeka jalgpalli kõrgliigas on käes põnevad ajad: kuigi tiitlivõitja Olympiakos on juba selge, peavad neli järgmist meeskonda eurokohtade nimel tulised play-off mänge.

Eilne Thessaloniki PAOKi ja Ateena Panathinaikose kohtumine tuli inetu intsidendi tõttu lausa katkestada. Kohtumise 54. minutil puhkes väljakul mängijate vahel väike rüselus, mille järel viskasid Panathinaikose poolehoidjad PAOKi serblasest peatreenerit Vladimir Ivićit õllepurgiga. Valusalt pihta saanud 40-aastane Ivić viidi koguni haiglasse, kus tema peahaav õmblustega suleti.

Kohtunikud pidasid vahejuhtumi järel mängu kinni ning otsustasid umbes tunniajase ooteaja järel ülejäänud kohtumist mitte mängida. Panathinaikos juhtis selleks hetkeks mängu 1:0. Tõenäoliselt saab Ateena tiim lõpuks kirja aga tehnilise kaotuse.

Lisaks sellele ootab Panathinaikost ilmselt ka kopsakas rahatrahv, samuti on kõne all võimalus, et meeskond alustab järgmist hooaega miinuspunktidega ning mängib mitmeid kodumänge suletud uste taga.

Ivići peavigastus: