VIDEO | Kohtunikud tühistasid teist vooru järjest Barcelona määrustepärase värava ning röövisid tiimilt punkte

Hispaania jalgpalli kõrgliigas hõõruvad käsi kokku vandenõuteoreetikud: kohtunikud ei lugenud juba teist mängu järjest ära FC Barcelona igati määrustepärast väravat ning röövisid sellega meeskonnalt punkte.

Kui eelmise vooru kohtumises Valenciaga ei näinud abikohtunik seda, et Lionel Messi löök põrkas üle väravajoone, siis sedapuhku tõstis kohtunik Luis Suareze väravaolukorras lipu siis, kui tegelikult suluseisu ei olnud.

Barcelona tegi koduplatsil Celta Vigoga lõpuks 2:2 viigi, suurklubi väravad lõid Lionel Messi ja Suarez. Celta näib sealjuures olevat leidnud Barcelona vastu mängimise edu võtme - viimasest seitsmest omavahelisest liigamängust on Celta võitnud koguni kolm ning viigistanud ühe, mis on Hispaanias mitte teravasse tippu kuuluva meeskonna kohta väga hea näitaja.

Kaks viiki järjest on Barcelona esikohta Hispaanias pisut nõrgendanud: lähim jälitaja Valencia võib selles voorus võidu saamise korral tõusta neist vaid kahe punkti kaugusele.