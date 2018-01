VIDEO | Kas Zidane'i päevad on loetud? Madridi Real sai järjekordse šokk-kaotuse, sedapuhku koduplatsil

Valitsev kahekordne Meistrite liiga võitja Madridi Real on vähemalt koduses Hispaania liigas tõelises kriisis: täna saadi Santiago Bernabeu staadionil 0:1 kaotus Villarrealilt.

Kuigi Real domineeris kohtumist ning tegi koguni 28 pealelööki vastaste 10 vastu, siis ei õnnestunud neil väravat lüüa. Kolm võidupunkti röövis endale lõpuks hoopis väike Villarreal, kelle võiduvärava lõi 87. minutil väravavahist tagasi põrkunud pallist Pablo Fornals.

Realil on Hispaania kõrgliigas 18 mängust kogutud 32 punkti, mis annab neile alles neljanda tabelikoha. Liider Barcelona on koguni 16 punkti kaugusel. Võrdluseks: täpselt sama kaugel on teisel pool Reali tabeli 17. kohal asuv Deportivo La Coruna.