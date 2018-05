VIDEO | Kas "salaagent" viis Milano Interi Serie A viimases voorus Meistrite liigasse?

Eile peeti viimane voor Itaalia jalgpalli Serie A-s ning otse loomulikult ei jäänud puudu ka vastuolulistest sündmustest: keskses kohtumises mängisid Milano Inter ja Rooma Lazio neljanda koha ehk viimase Meistrite liiga pileti peale.

Mängu eel kolme punktiga ees olnud Laziole piisas kodus viigist, Inter vajas võõrsil kindlasti võitu. Selle nad ka said - dramaatiline 3:2 viis Interi uueks hooajaks Meistrite liigasse, Lazio peab piirduma Euroopa liigaga.

Palju kõneainet pakkus mängus Lazio hollandlasest keskkaitsja Stefan de Vrij, kes põhjustas Interi kasuks penalti - nimelt on de Vrijl uueks hooajaks leping just nimelt Interiga, mistõttu kahtlustasid Lazio fännid, et ta ei andnud endast mängus päris kõike.