VIDEO: Juventus tuli kolmandat aastat järjest Itaalia karikavõitjaks

Itaalia jalgpalli valitseja on endiselt Juventus, kes võitis juba kolmandat hooaega järjest ka sealse karikasarja.

Coppa Italia finaalis alistas Torino meeskond tulemusega 2:0 Rooma Lazio. Mõlemad väravad löödi küllaltki mängu alguses: 12. minutil oli täpne Dani Alves, 24. minutil Leonardo Bonucci.

Väravad:

Lisaks karikavõidule on Juventus liikumas ka järjekordse Itaalia meistritiitli suunas: kaks vooru enne lõppu on nende edu Roma ees neli silma.