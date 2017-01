Torino Juventuse jalgpalliklubi teenis eile Itaalia kõrgliigas järjekordse võidu, alistades kodus Bologna 3:0.

Gonzalo Higuaini kaks ja Paulo Dybala üks värav tõid Juventusele seejuures märgilise võidu, sest koduväljakul on alistatud Serie A-s nüüd susia 26 vastast järjest.

Juventuse edu AS Roma ees püsib nelja punkti peal, seejuures liidritel on üks mäng vähem peetud.