VIDEO: Juventus kaotas liidrite heitluses eduseisust AS Romale ja tiitlit ei kindlustanud

Itaalia jalgpalli kõrgliiga 36. vooru keskses kohtumises alistas AS Roma eile õhtul kodus 3:1 tiitlikaitsja Torino Juventuse.

Luciano Spalletti hoolealused jäid seejuures 0:1 kaotusseisu, kui Gonzalo Higuaini täpse söödu vormistas 21. minutil väravaks Mario Lemina.

Romal õnnestus viigistada juba 25. minutil Daniele De Rossi tabamusest. Paremus pandi maksma teisel poolajal, kui 56. ja 65. minutil olid täpsed vastavalt Stephan El Shaarawy ja Radja Nainggolan.

Massimiliano Allegri oli Juventuse algkoosseisus teinud võrreldes Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumisega mitmeid muudatusi, sest juba kolmapäeval mängitakse Itaalia karikafinaalis teise Rooma klubi Lazioga.

Itaalia liigas on mängida jäänud veel kaks vooru. Juventus juhib 85 punktiga, Meistrite liigasse on koha taganud ka AS Roma (81 p) ja Napoli (80 p). Lazio on 70 punktiga neljas ja mängib järgmisel hooajal sarnaselt Atalantale (66 p) Euroopa liigas.