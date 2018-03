VIDEO | Julmad kaadrid Prantsusmaalt: fännid ründasid lõpuvile kõlades Lille'i mängijaid

Prantsusmaa jalgpalliliigas puhkes eile kaos Lille - Montpellier mängu järel, kui sadakond fänni tribüünilt väljakule jooksid ning praktiliselt kogu meeskonna ümber piirasid.

Kohtumine ise oli lõppenud 1:1 viigiga. Ilmselt polnud Lille'i fännid oma meeskonna esitusega rahul ning otsustasid seda meestele näost näkku öelda. Mängijate tee riietusruumi blokeeriti ning suures puntras tekkis paar väiksemat käsikähmlust.

Fännide pahameelt võis süvendada ka tabeliseis, mis Lille'i jaoks on kõike muud kui positiivne. 29-st mängust on neil kirjas 7 võitu, 7 viiki ja 15 kaotust, mis annab närused 28 punkti ja eelviimase ehk 19. koha. Viiki Montpellieriga ei tohiks siiski häbeneda, sest tegu on seitsmendal kohal asetseva meeskonnaga.

