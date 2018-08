VIDEO | Hispaania kõrgliiga kohtumine peeti kohutavates tingimustes

"Väljakul oli kohti, mis meenutasid randa," sõnas Barcelona poolkaitsja Sergio Busquets. "Uskumatu, et mitte keegi La Ligast (Hispaania kõrgliiga - toim) ei uurinud enne mängu väljaku kvaliteeti. Sellisel platsil ei saa mängida."

"Tingimused olid haletsusväärsed," lisas Barcelona kaitsja Gerard Pique.

La Liga alustas uurimist Real Valladolidi väljaku tingimuste osas, et selgitada välja, miks murukate ei vastanud nõuetele.

Real Valladolidi peatreener Sergio Gonzalez sõnas, et klubi on teinud endast kõik, et saada väljak korda.

Barcelonale tõi võidu Ousmane Dembele 57. minuti värav.