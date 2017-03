Madridi Atletico jalgpalliklubi staarründaja Fernando Torres sattus eilselt Hispaania liiga mängult haiglasse, olles peadpidi kokku põrganud Deportivo La Coruna mängija Alex Bergantinosega.

Hispaanlane kaotas hetkeks teadvuse ning meeskonnakaaslastel oli tükk tegemist, et tema keel allaneelamisest päästa, sest Torrese suu oli kramplikult kinni.

Viis minutit maas lebanud Torres lahkus platsilt kanderaamil ning jäi kiirabi ootama. Haiglas tehtud uuringud ei tuvastanud õnneks ühtegi tõsist selgroo- või peavigastust. Igaks juhuks jäeti ründaja ööseks arstide valve alla.

Varahommikul teatas Torres ka Twitteri vahendusel, et temaga on kõik korras: "Tänan kõiki, kes minnu pärast muretsesid ja toetavaid sõnumeid saatsid. See oli lihtsalt ehmatus. Loodan varsti tagasi olla!"