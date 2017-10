VIDEO | Evertoni kurb hooaeg jätkus ka Euroopa liigas, mängijad asusid kähmlema

Külalised asusid kohtumist juhtima 6. minutil Nabil Fekiri täpsest penaltist. 69. minutil vormistas Ashley Williams väravaks Gylfi Sigurdssoni söödu. Lyonile tõi aga võidu Bertrand Traore 75. minuti tabamus.

Liverpoolis peetud kohtumisel said mängijad proovida ka oma rüselemisoskusi, kui matši 65. minutil tõukas hilisem väravalööja Williams vastaste väravavahti Anthony Lopest. Järgnevas olukorras oli sõnelemist ja tõuklemist juba mitmel mängijal. Kollase kaardi said selle olukorra eest nii Williams kui ka hilisem võiduvärava autor Traore.

E-alagrupi teises mängus alistas Atalanta koduväljakul 3:1 Apolloni.

Turniiritabelis on Atalanta 9 punktiga liidriks. Lyon hoiab 5 silmaga teist, Apollon 2ga kolmandat ja Everton 1ga neljandat kohta.

