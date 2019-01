VIDEO | Dortmund kindlustas võiduga lähikonkurendi üle liidrikohta

Kohtumise ainsa värava lõi 19. minutil Belgia koondislane Axel Witsel. Tegu oli Witseli jaoks hooaja teise väravaga, kusjuures esimene tabamus oli samuti Leipzigi vastu, kui meeskonnad olid vastamisi augustikuus.

Dortmund oli normaalaja viimasel minutil lähedal ka teisele väravale, kuid 12 väravat löönud meeskonna suurim väravavakütt Paco Alcacer tabas latti. Kohtumisest jäi eemale Dortmundi kapten Marco Reus, kes vigastas reedesel treeningul jalga.

45 punkti kogunud Dortmund on pärast 18 kohtumist Bundesliga liider, edu lähima jälitaja Müncheni Bayerni ees on kuus silma. Kolmandal kohal asuv Borussia Mönchengladbach kaotab Dortmundile üheksa punktiga, Leipzig jääb maha 14 silmaga.