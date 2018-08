VIDEO | Cristiano Ronaldo kodudebüüt oli võidukas

Juventuse väravad lõid bosnialane Miralem Pjanic 30. ja horvaat Mario Mandžukić 75. minutil.

Taas terve mängu kaasa teinud Ronaldo pole veel Serie A-s väravaarvet avanud, kuid Juventuse jaoks on hooaeg alanud edukalt - neil on tabelis täisedu ehk kuus punkti.

Ronaldo hea võimalus:





Mandžukići tabamus, mille eel oli võimalus Ronaldol: