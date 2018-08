VIDEO | Cristiano Ronaldo käärlöök Juventuse vastu valiti UEFA hooaja ilusaimaks väravaks

Cristiano Ronaldo värav kogus UEFA küsitlusel ligi 200 000 häält. Kokku oli hääletajaid 346 915.

Portugallasele järgnesid Marseille'i klubi mängija Dmitry Payeti värav Euroopa liigas RB Leipzig vastu ja hispaanlanna Eva Navarro sooritus U-17 vanuseklassi jalgpalli EM-i finaalis Saksamaa vastu.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW