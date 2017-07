VIDEO | Bulgaaria klubi fännid korraldasid enne Euroopa liiga matši vastasmeeskonna hotelli ees kõva mürgli

Bulgaaria tiimi Sofia Levski fännid tervitasid vastasmeeskonna Hajduk Spliti mängijaid ööl enne tähtsat Euroopa liiga kohtumist kauni ilutulestikuga.

Interneti laeti ülesse ka video kõvast lärmist ning selle pealkirjaks pandi "Tere hommikust Hajduk, kas magasite hästi?" Meeskonnad kohtuvad täna õhtul teise vooru teises kohtumises. Esimesest mängust on ühe väravaline edu Horvaatia klubil.

Video on allikate väitel filmitud kell neli hommikul ning ilutulestik oli sätitud nii, et see lendaks võimalikult hotelli akende juurde.

Arvatavasti oli see Bulgaaria meeskonna fännide viis, kuidas näidata oma poolehoidu, kuna mängule neid ei lubada. UEFA süüdistas Levski fänne rassistlikus käitumises eelmisel suvel ning pani toetajatele ühe mängu pikkuselise keelu, mida neljapäeval tuleb kanda.

