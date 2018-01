VIDEO | Barcelona uusim täiendus tegi presentatsioonil ootamatu liigutuse

FC Barcelona värskeimat ostu, Brasiilia klubist Palmeirasest ostetud kaitsjat Yerry Minat tutvustati täna klubi fännidele. Presentatsioonil tegi Mina aga ühe ootamatu ja põneva austusavalduse.

Nimelt jalutas ta väljaku juurde küll kenasti täies vormis, ent muru juurde jõudes jäi ta seisma, võttis esmalt ära oma putsad ning seejärel ka sokid, astudes viimaks väljakule paljajalu.

Kuigi paljud fännid olid seda nähes kimbatuses, tuli välja, et Mina puhul on selline teguviis austusavalduseks - 23-aastane Kolumbia koondislane on seda teinud iga klubivahetuse juures.