Avamängu 1:2 kaotanud Barcelona väravad lõid korduskohtumises Luis Suarez, Neymar ja Lionel Messi. Külaliste poolel tegi skoori Enric Saborit.

Mänguskoori avanud Suarez jõudis seejuures Barcelona-karjääri 100nda väravani ning tegi seda ülimalt efektselt. Iluväravaga hiilgas ka meisterliku karistuslöögi sooritanud Messi.

Not a bad way to bring up the century tbh pic.twitter.com/zoJwyhUiyb

— Mundial Magazine (@MundialMag) January 11, 2017