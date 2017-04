VIDEO: Barcelona jättis suure võimaluse kasutamata ning hävis Malagas

Pärast Real Madridi 1:1 viiki linnarivaali Atleticoga avanes FC Barcelonal suurepärane võimalus vahe Realiga Hispaania kõrgliiga tipus olematuks vähendada, kuid Luis Enrique juhendatav meeskond oskas võõrsil Malagale 0:2 kaotada.

32. minutil Sandro Ramireze tabamuset kaotusseisu jäänud Barcelona jahtis viigiväravat kogu ülejäänud matši vältel, kuid Neymari teine kollane kaart 65. minutil jättis nad ka vähemusse. Tagatipuks saatis viimasel minutil palli väravasse Malaga mees Jony ning tõi kodumeeskonnale väärt võidupunktid.

Tabelis mängis Barcelona kaotus kõik kaardid taas kätte Realile, kelle edu on ühe vähempeetud mängu juures kolm punkti. Hooaja lõpuni on Barcelonal jäänud veel kuus, Realil seitse mängu.

Tabeliseis: