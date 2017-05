VIDEO: AS Roma kaotas Francesco Totti viimase derbimatši ja sisuliselt ka tiitli

Itaalia jalgpalli kõrgliiga 34. vooru keskses kohtumises kaotas AS Roma kodus 1:3 linnarivaal Rooma Laziole ja minetas sisuliselt tiitlilootused.

Keita Baldé Diao lõi võitjate esimese ja kolmanda värava, teise tabamuse autoriks märgiti Dusan Basta. Roma ainus värav sündis Kevin Strootmani sukeldumisega teenitud penaltist, mille realiseeris Daniele De Rossi.

Itaalia jalgpallilegend, 40-aastane Francesco Totti osales karjääri viimases derbimängus, sekkudes 73. minutil Rossi asemel vahetusest väljakule. Tegu on Totti karjääri 25. ja ühtlasi viimase hooajaga Romas ning profijalgpallis laiemalt.

Neli vooru enne meistrivõistluste lõppu on võõrsil Atalantaga 2:2 viigi teinud Torino Juventuse (84 p) edu AS Roma (75 p) ees üheksa punkti. Järgnevad Napoli 74, Lazio 67 ja Atalanta 64 punktiga. Meistrite liigasse pääsevad tänavu Itaaliast seejuures vaid kolm meeskonda.