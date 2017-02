Kolm väravat kaheksas kirjutati Poola snaipri Robert Lewandowski arvele. Jala said veel valgeks Arturo Vidal, David Alaba, Arjen Robben ja vahetusest sekkunud Kingsley Coman. Neist viimane lõi kaks väravat viieminutilise vahega.

Sellega korrati Hamburgi klubi kõigi aegade suurima Bundesliga kaotuse rekordit. Liigasse püsima jäämise nimel võitlev Hamburg lootis Bayernile tõsise lahingu anda, sest kolm mängu järjest polnud nad enne tänast kaotust tunnistanud.

Tabelis on Bayernil pärast 22 mängu RB Leipzigi ees viiepunktine edumaa. Dortmund jääb kolmandana maha juba 13 silmaga.

Carlo Ancelotti handed a giant pretzel to celebrate 1000 games in management. Bayern butchering Hamburg too. pic.twitter.com/QepG3jCTy4

