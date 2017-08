VIDEO | AI-AI! AZ Alkmaari mängija põlv paindus mängu ajal teistpidi

18-aastane Stengs läks julgelt hooaja avamängus kaitsesse appi, kuid kukkus halvasti ning põlv paindus 90 kraadi vales suunas. Mängija oli peale juhtunud pisarates ning viidi kanderaamil otse kiirabiga haiglasse.

Arvatavasti tähedab see ka seda, et noore andeka jalgpalluri jaoks on see hooaeg juba läbi, kuid klubi pole veel kindel kui pikaks vigastuspaus kujuneb.

Best wishes to Calvin Stengs, who looks to have suffered a season-ending injury five minutes into the new season.



