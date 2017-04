Vastuolulisele Inglismaa ekskoondislasele määrati 18-kuuline mängukeeld panustamise eest

Endisele Inglismaa koondise poolkaitsjale Joey Bartonile määrati täna kohaliku jalgpalliliidu poolt 18-kuuline mängukeelt ja 30 000 naelsterlingu suurune rahatrahv. Põhjuseks oma mängudele panustamine.

34-aastane Barton, kes on Inglismaa koondise eest mänginud ühe mängu, liitus jaanuaris kohaliku kõrgliigaklubi Burnleyga, kuigi tolleks hetkeks oli alaliit talle juba süüdistuse esitanud. Barton panustas kümne aasta jooksul 1260 jalgpallimängule, millest osades oli ta ka ise osaline.

Barton on ka varem sattunud oma vastuolulise iseloomu tõttu mitmel korral erinevatesse skandaalidesse.

Barton tõi oma ametlikus avalduses välja 30 juhust, millal ta mängude peale panustas. Pakume neist lugemiseks mõne huvitavama:

*Barton panustas mitmel korral oma meeskonna kaotuse peale, kui ta ise ei osalenud antud kohtumises.

*Kord, 2006. aasta 28. aprillil panustas toona Fulhamis mänginud Barton, et ta lööb mängus Manchester Cityga kohtumise esimese värava.

*Samas mängus panustas Barton selle peale, et tema meeskonnakaaslane Georgios Samaras ei löö avapoolajal väravat.

*Kord, 2011. aasta 8. jaanuaril panustas Barton, et tema võistkond Newcastle võidab Stevenage'i. Ka ta ise osales selles mängus.

*Vahel panustas Barton ka sellele, et tema meeskond võidab, kuigi ta ise kohtumises ei osalenud.