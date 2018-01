Värsked detailid: Coutinho pani FC Barcelonasse siirdumise nimel mängu oma raha, Liverpool soovis võtta brasiillase laenule

Brasiilia jalgpalliässa Philippe Coutinho siirdumine 160 miljoni euro eest FC Barcelonasse on tõsiasi. Siiski oli ülemineku juures veel mitmeid huvitavaid detaile.

Daily Mail sai koos Coutinhoga ette võtta kogu teekonna ning nende ajakirjanik saatis jalgpallurit ka eralennukil, mis viis ta Inglismaalt Hispaaniasse. Daily Mail kirjutab värske detailina, et Liverpool üritas Coutinhot võtta Barcelonalt hooaja lõpuni laenule.

Nimelt ei saa Coutinho sel hooajal FC Barcelona eest Meistrite liigas mängida, kuna ta on selles sarjas juba Liverpooli esindanud. Nii lootis Liverpool, et Barcelona tuleb neile selles vallas vastu.

Siiski ei oldud sellisest tehingust aga huvitatud ning Coutinho saab kevadringis Barcelonat esindada ainult Hispaania liigas. Samas on see positiivne Brasiilia koondise fännide jaoks, kuna Coutinho on niimoodi suvise MM-i jaoks värskem.

The Times kirjutab samas, et Coutinho pidi ülemineku teostamiseks mängu panema ka oma raha. Inglismaa ajalehe teatel tuli brasiillasel kukrut kergendada ligi 15 miljoni euro võrra. Nimelt jäi just antud summa puudu Barcelona maksimaalsest pakkumisest ja Liverpooli kõige madalamast küsitavast hinnast.