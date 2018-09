Väravaarve avanud Ronaldo: olin juba veidi mures

"Ma tõesti tahtsin väga väravat lüüa, seega olen üliõnnelik," tunnistas Ronaldo ESPNile. "Olin veidi hädas värava löömisega ja see valmistas muret, aga selline see jalgpall on ning kõige tähtsam on lõpuks ikkagi, et meeskond võidaks."

33-aastase portugallase sõnul langes tal kohustustekoorem õlult. "Meedia tähelepanu oli ka seetõttu suurem, et ma polnud veel skoori teinud. Nüüd saan rahulikult edasi töötada, et uue liigaga kohaneda. Õnneks on klubikaaslased mulle selles osas suureks abiks," lisas Ronaldo.

Juventus on alustanud uut hooaega nelja järjestikuse võiduga ja juhib Serie A-d Napoli ees kolme punktiga.