Vanameister Gianluigi Buffon peab PSG-s hakkama leppima vahetusmängija rolliga

Viimati sai PSG eest omad võimalused ka Prantsusmaa koondislane Alphonse Areola, kes on nüüd näidanud häid esitusi ka rahvusesinduse ridades.

PSG peatreener Thomas Tuchel tunnistas nüüd, et Buffonil tuleb edaspidi leppida arvatavasti vahetusmängija rolliga, kuna Areola ongi potentsiaalne esinumber.

“Ma ütlesin Alphonse'ile, et minu arvates on ta praegu parim väravavaht,“ sõnas Tuchel väljaandele RMC Sports. “Ma ei ole veel lõplikku otsust teinud. Alphonse on akadeemia kasvandik. PSG on tema jaoks kõik. Ta tahab end kangesti PSG eest tõestada.“

PSG on alustanud Prantsusmaa meistrivõistluseid neljast mängust nelja võiduga.