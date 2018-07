Valus tüng: eralennuk ootas, fännid ootasid lennujaamas ja mängija ema oli juba Itaalias, kuid ründeäss võttis vastu hoopis FC Barcelona pakkumise

FC Barcelona andis eile teada, et neil õnnestus AS Roma nina alt endale napsata 21-aastane Brasiilia ründeäss Malcom. Nüüdseks on avalikkuse ette jõudnud tehingu kohta ka rohkem detaile.

Nimelt oli Malcom jõudnud juba AS Romaga liitumise osas nii kaugele, et teda oli ootamas eralennuk. Roomas olid lennujaamas brasiillast ootamas juba paarsada fänni. Lisaks oli Itaaliasse kohale jõudnud ka mängija ema. Kõige tipuks oli Roma samuti teatanud, et mängija on nendega liitumas.

Malcom oli ise veel aga Prantsusmaal ning lepingul Romaga ei olnud allkirju. Seda kasutaski FC Barcelona ära ning tegi brasiillase eest 52 miljoni euro suuruse pakkumise. Mehe senine tööandja Bordeaux oli loomulikult kohe nõus. Nõus oli ka Malcom, kes hakkab Kataloonias kandma särki numbriga 7.

Otsustava kõne Bordeaux presidendile Stephane Martinile tegi viimasel minutil FC Barcelona spordidirektor Eric Abidal, kes lubaski võrreldes AS Romaga maksta suurema üleminekutasu.

Miks Barcelona nii äkki aga Malcomi jahtima hakkas? Põhjuseks oli arusaamine, et Londoni Chelseast on raske kätte saada Williani, kelle eest on tehtud juba kolm suurt pakkumist.