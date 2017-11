Valencia võitis La Ligas juba kaheksanda mängu järjest

Valencia jalgpalliklubi pikendas Hispaania meistriliigas oma võiduseeria 8-mänguliseks ning jõudis liidrist Barcelonast nelja punkti kaugusele.

Täna langes Valencia ohvriks Espanyol, kes pidi koduväljakul tunnistama vastaste 2:0 paremust. Külalismeeskonna väravad lõid teisel poolajal prantslane Geoffrey Kondogbia ja hispaanlane Santiago Mina Lorenzo. Esimest hooaega Valenciat juhendav Marcelino Garcia Toral saadeti seejuures 0:0 viigiseisul kohtunikega vaidlemise eest tribüünile.

Järgmisel nädalavahetusel näeb La Ligas tõelist põnevusmängu, sest siis võtab Valencia kodusel Mestalla staadionil vastu Barcelona.

Kui Barcelonal on 34 ja Valencial 30 punkti, siis Madridi tippklubid Real ja Atletico on kogunud vaid 24 silma ning jagavad kolmandat kohta. Tasub meenutada, et mullu sai Valencia meistriliigas alles 12. koha.