Vaimustav Barcelona purustas Hispaania karikafinaalis Sevilla

Barcelona jaoks oli tegu nende klubi ajaloo 30. Hispaania karikavõiduga, kusjuures viimased neli karikat on tulnud järjest. Viimase nelja hooaja jooksul on Barcelona võitmas kolmandat kodust duublit (meistritiitel + karikavõit) - samal ajal on alust väita, et tänavu oma kolmandat järjestikust Meistrite liiga tiitlit jahtiv Madridi Real on selle perioodi jooksul olnud edukam!

Loe veel