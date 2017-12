Uue peatreeneriga Dortmundi Borussia lõpetas kurva seeria

Hooaega paljulubavalt alustanud Dortmundi Borussia jalgpalliklubi langes seejärel tõsisesse kriisi. Hiljuti vahetati peatreenerit ning ametisse asus Peter Stöger, kelle debüütmängus suutis Dortmund alistada Bundesliga kohtumises 2:0 Mainzi.

Dortmund oli Bundesligas võiduta olnud alates septembrist, kui 2:1 alistati FC Augsburg.

Seekordse võidu tõid Dortmundile Sokratis Papastathopoulose 55. ja Shinji Kagawa 89. minuti tabamused.

Tänu võidule tõusis Dortmund 25 punktiga praegu turniiritabelis neljandaks. Liider on Müncheni Bayern 35 silmaga. Teine on RB Leipzig 28ga ja kolmas Schalke 26ga. Esinelikust on Bayernil ja Schalkel üks kohtumine vähem peetud.