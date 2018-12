Uskumatu lahing: kahe mehega vähemuses Cagliari viigistas 95. minutil AS Romaga, Klavanilt täismäng

Turniiritabelis hoiab Cagliari praegu 16 punktiga 13. kohta. AS Roma on samal ajal 20 silmaga seitsmendal positsioonil. Liidrikohal on Torino Juventus 43 punktiga.

Klavan on sel hooajal Serie A-s pidanid praeguseks seitse matši. Pärast vigastuspausi on ta seni mänginud ainult 2. detsembril Frosinone vastu.