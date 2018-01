Üllatuskaotus pani Zinedine Zidane`i ropendama: asi on täiesti p****s

Tiitlikaitsja Madridi Real sai laupäeval Hispaania jalgpalliliigas hooaja neljanda kaotuse, jäädes kodupubliku ees üllatuslikult alla Villarrealile 0:1.

Külalismeeskonna võiduvärava lõi Pablo Fornals 87. minutil.

Viimasest neljast La Liga mängust vaid ühe võitnud Reali peatreener Zinedine Zidane ei varjanud kohtumise järel oma pettumust. "Selline asi on enesekindluse jaoks väga halb. Meil olid võimalused värava löömiseks, kuid lõpus ei suutnud me kontrarünnakut peatada ja kõigi meie jaoks on olukord täiesti p****s," teatas prantslane, vahendab Daily Star.

Real on nüüd viimase seitsme mängu jooksul juba neljal korral kuivale jäänud. "Meil ei jää muud üle, kui jätkata töö tegemist. Teame, et olukord läheb iga päevaga keerulisemaks. Me ei mõtle enam liigale, ainult järgmisele mängule," lisas Zidane, kelle meeskonda ootab järgnevalt Copa del Rey veerandfinaali avamäng Leganesiga.

Real on 18 mängust kogunud 32 punkti, mis annab neile koduliigas alles neljanda tabelikoha. Liider Barcelona on juba 16 punkti kaugusel.