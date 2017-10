Üleliigse jõu kasutamise tulemus: Gerard Pique mängud Hispaania koondises võivad olla mängitud

Kataloonia referendum muutus vägivaldseks, kui Hispaania politsei hakkas takistama katalaanide siirdumist valimiskastide poole. Viimaste teadete kohaselt on viga saanud üle 760 inimese. Kogu sündmustejadal on mõju ka spordile – FC Barcelona pidi Hispaania jalgpallimeistrivõistluste kohtumise Las Palmase vastu pidama suletud uste taga. Matši järel tunnistas Barcelona üks tähtmängija Gerard Pique, et tema mängud Hispaania koondises võivad olla mängitud.

Pique tunnistas matši järel, et kohtumine Las Palmasega oli tema karjääri kõige jubedam kogemus. “Toetajate puudumisel on raske mängida. Kataloonias juhtunu oli kohutav. See oli mängijana minu kõige hullem kogemus,“ tunnistas pisarais Pique kohtumise järel ajakirjanikele.

Mängu eel oli ka võimalus, et matš lükatakse edasi, kuid Hispaania liiga nõudis, et kohtumine toimuks. Samamoodi soovis mängu toimumist ka Las Palmas. Väidetavalt oli Pique üheks meheks, kes rääkis Barcelona riietusruumis võimalikust kohtumise boikoteerimisest. Kõigel sellel võib olla aga mõju Hispaania koondisele

Pique tunnistas, et ta on ka edaspidi valmis Hispaania koondist esindama, kuid samas tunnistas, et kõik ei pruugi olla enam tema kätes.

“Arvan, et olen valmis ka edaspidi Hispaania koondist esindama. Usun, et terves riigis on palju inimesi, kes mõistavad tänased vägivallapuhangud hukka,“ sõnas referendumil osalenud katalaan. “Kui Hispaania Jalgpalli Liit ja ka peatreener peavad mind probleemseks isikuks, siis ma olen valmis ka kõrvale astuma.“