UEFA: PSG megatehingud olid seaduspärased, kuid klubi peab oma kasumit tõstma

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas, et on lõpetanud Pariisi Saint-Germaini 2015.-2017. aastate hiigeltehingute uurimise ning Prantsuse meistri tegevuses finantsilise ausa mängu reeglite rikkumist ei tuvastatud.

Küll aga hoiatati PSG-d, et nende tegevus on järgmiste nädalate jooksul terava tähelepanu all. Eurospordi andmetel ootab klubi ees karistus, kui nad ei suuda oma kasumit juuni lõpuks 60 miljoni euro võrra tõsta.

"Klubide finantskontrolli üksus otsustas PSG uurimise lõpetada. Üleminekulepingute ja juhtkonna kontode detailne analüüs kinnitas, et kõik tehingud on jäänud UEFA lintsentseerimis- ja finantsilise ausa mängu reeglite piiridesse," seisis UEFA pressiteates.

Ajaleht Financial Times kirjutas aprillis, et PSG-d võib oodata karistus sponsorlepingute sõlmimise eest, mis ületasid oluliselt nende õiglast turuväärtust. Kuuldavasti sõlmiti lepinguid 200 miljoni väärtuses eesmärgiga katta nendega Neymari Barcelonast välja ostmisega tekkinud puudujääk.

Ühtlasi nõustus PSG maksma Monacole 155 miljonit eurot nende ründaja Kylian Mbappe päriseks ostmise eest.