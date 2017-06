UEFA lubab Red Bulli mõlemal meeskonnal osaleda Meistrite liigas

Bundesligas teisele kohale jäänud Leipzigi Red Bullil lubatakse osaleda Meistrite liigas, kuigi on reeglite vastane, et ühel hooajal mängivad kaks meeskonda, kellel on sama omanik. Turniirile on muidu kvalifitseerunud ka Austria meistriks tulnud Salzburgi Red Bull.

Kuigi selline lüke peaks olema UEFA reeglite, mis räägivad võistluste ausameelsest läbiviimisest, vastu, siis täna kinnitas Euroopa juhtiv jalgpalliorganisatsioon, et mõlema klubi osalemine ei riku ühtegi artiklit. "Peale pikka uurimist ja muutusi kahe klubi juhtimises, on finantskontrolli osakond jõudnud otsusele, et ühelgi era- või juriidilisel isikul pole mõjuvõimu rohkem kui ühe klubi üle ," teatas UEFA. Otsus võidakse edasi kaevata spordi arbitraažikohtusse kümne päeva jooksul, kuid ametnikud kinnitasid, et mõlema klubi tegevust jälgitakse, et olla kindlad, et reeglitest peetakse kinni ka tulevikus. Kui FC Infonet võidab kvalifikatsiooniringis Malta meistrit Hiberniansit, lähevad nad esimeses eelringis vastamisi Salzburgi Red Bulliga.